Белгород, 4 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Жительница Шебекино Белгородской области погибла при атаке беспилотника со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

«К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона в Telegram-канале.

По данным губернатора, при атаке трёх дронов ВСУ были выбиты стёкла и внутренняя отделка в квартирах двух домов. Вместе с этим два дрона атаковали два частных дома, в результате чего загорелись крыши домов, выбиты окна, посечены фасады зданий и заборы.

Кроме того, в Белгородском районе в селе Салтыково украинский FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия.

«Водитель и пассажиры не пострадали, транспортное средство повреждено. В селе Петровка один беспилотник ударил по легковому автомобилю — транспортное средство полностью сгорело. Слава богу, в машине в момент атаки никого не было», — добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 августа Минобороны сообщило, что российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника.

3 августа в Шебекино в результате неоднократных обстрелов ВСУ пострадали семь мирных граждан. Всех раненых доставили в больницу. Кроме того, в городе один из частных домов получил повреждения после прямого попадания снаряда. Ещё в четырёх домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками.