Жительница Шебекино Белгородской области погибла при атаке украинского БПЛА
Белгород, 4 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Жительница Шебекино Белгородской области погибла при атаке беспилотника со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.
«К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона в Telegram-канале.
По данным губернатора, при атаке трёх дронов ВСУ были выбиты стёкла и внутренняя отделка в квартирах двух домов. Вместе с этим два дрона атаковали два частных дома, в результате чего загорелись крыши домов, выбиты окна, посечены фасады зданий и заборы.
Кроме того, в Белгородском районе в селе Салтыково украинский FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия.
«Водитель и пассажиры не пострадали, транспортное средство повреждено. В селе Петровка один беспилотник ударил по легковому автомобилю — транспортное средство полностью сгорело. Слава богу, в машине в момент атаки никого не было», — добавил Гладков.
Как передавало ИА Регнум, утром 4 августа Минобороны сообщило, что российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника.
3 августа в Шебекино в результате неоднократных обстрелов ВСУ пострадали семь мирных граждан. Всех раненых доставили в больницу. Кроме того, в городе один из частных домов получил повреждения после прямого попадания снаряда. Ещё в четырёх домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками.