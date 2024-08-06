Москва, 6 августа, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Создание новой вакцины от холеры в России не потребуется, заявил журналистам директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с вакциной

Он пояснил, что учёные не прогнозируют развития заболевания в РФ. Глава учреждения также отметил, что нужна целая цепь событий для того, чтобы возникала соответствующая угроза.

«Для того чтобы это стало холерой, нужно, чтобы произошло очень много событий. Именно холерный вибрион должен попасть в некий водоём, у него должны быть свои токсины, ну и так далее, поэтому это можно отнести к хайпу», — сказал Говорун, которого цитирует телеканал RT.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что практически несколько лет в России не фиксировались случаи заболевания холерой. Вместе с тем она предупредила, что однако риски распространения этого заболевания в РФ сохраняются.

21 июня стало известно о том, что в Херсоне зафиксировали вспышку холеры. Среди заболевших были и те, кто потом умер от осложнений этой инфекции.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее пояснил, что вспышка холеры на правом берегу Днепра произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирования там санитарных норм киевским режимом.

Он также отметил, что на левобережье Днепра российские власти провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, а на части региона, которую оккупировал Киевом, ничего не предпринималось.