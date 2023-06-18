Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Специалисты несколько лет практически не фиксировали случаев заболевания холерой в России, однако риски распространения этой инфекции в стране сохраняются, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Government.ru Анна Попова

«Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — сказала руководитель ведомства в интервью РИА Новости.

По её словам, Роспотребнадзор пытается делать всё, чтобы не допустить проникновения холеры в Россию.

Холера — это острая инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae и поражающая тонкий кишечник. У большинства пациентов симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в легкой форме. Заболевание сопровождается диареей, рвотой, обезвоживанием и мышечной слабостью.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила информационный бюллетень, в котором предупреждалось об «очень высоком» риске распространения холеры в мире.