Херсон, 21 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие, сообщили 21 июня в пророссийском подполье города.

РИА Новости/Максим Богодвид

По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, преимущественно — военные.

Вместе с тем уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц. При этом киевский режим боится паники, поэтому выдаёт выявленные случаи заболевания за брюшной тиф, пишет «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в подполье сообщили, что среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о 123-й отдельной бригаде теробороны и 34-м полке нацгвардии Украины.

Доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявил, что ВСУ оставляют в зоне боевых действий тела погибших бойцов, и это может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний, в частности холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита, сальмонеллёза, чесотки и болезни Боткина.