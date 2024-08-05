Париж, 6 августа, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Компьютерную систему, объединяющую около 40 музеев во Франции, в том числе парижский Гран-Пале и Лувр, атаковали киберпреступники с требованием выкупа. Об этом 5 августа сообщает издание Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Уточняется, что кибератака произошла в ночь на 4 августа, хакеры внедрили вредоносную программу в систему, централизующую финансовые данные французских музеев. Программа-вымогатель делает нечитаемой базу данных и требует выкуп за её восстановление.

Выплату киберпреступники предлагали осуществить в криптовалюте и угрожали в случае отказа выложить финансовую информацию из зашифрованной базы в широкий доступ в течение 48 часов.

Киберпреступники атаковали систему, позволяющую «централизовать финансовые данные» организаций, сообщило издание со ссылкой на источник в полиции. В ходе части из этих атак преступники потребовали выкуп, угрожая распространить полученную финансовую информацию. Выплату требовалось осуществить в криптовалюте.

По делу начато расследование по факту «нападения на автоматизированную систему обработки данных, вымогательства со стороны организованной банды и преступного сообщества с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого пятью годами лишения свободы». Следствие ведёт бригада по борьбе с киберпреступностью.

Отмечается, что кибератака не затронула информационные системы, задействованные в ходе Олимпийских игр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Париж с начала Олимпийских игр подвергся 68 кибератакам. Как уточнил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, информационные атаки были направлены непосредственно на ресурсы олимпийских объектов. По словам премьера Франции, все кибератаки удалось вовремя выявить и предотвратить.

В день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров. Порядка 800 тыс. пассажиров во Франции в день открытия Олимпийских игр были вынуждены остаться на вокзалах.

Следователи изучают версию о возможной причастности «анонимной группы противников Олимпиады» к диверсии на железнодорожных путях в ночь на 26 июля.