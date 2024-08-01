Париж, 1 августа, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Париж с начала Олимпийских игр подвергся 68 кибератакам. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передаёт Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

По словам французского чиновника, кибератаки были направлены непосредственно на ресурсы олимпийских объектов.

«Все 68 кибератак были своевременно выявлены и предотвращены», — сказал Атталь на заседании правительства Франции.

Как сообщало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров. Порядка 800 тыс. пассажиров во Франции в день открытия Олимпийских игр были вынуждены остаться на вокзалах.

Следователи изучают версию о возможной причастности «анонимной группы противников Олимпиады» к диверсии на железнодорожных путях в ночь на 26 июля.

Оргкомитет Олимпийских игр — 2024 без объяснения причин отменил пресс-конференцию перед церемонией открытия соревнований.