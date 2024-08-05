Москва, 6 августа, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Ставки Сбербанка по рыночной ипотеке с 6 августа станут выше. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

В компании отметили, что такой шаг связан с решением Центробанка РФ повысить ключевую ставку.

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на «Домклик» в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — отметили в Сбербанке.

Для вторичного рынка минимальный размер процентной ставки будет равняться 20%, а для первичного — 20,3%. В организации уточнили, что по заявкам, принятым до 6 августа включительно, останутся прежние условия предоставления ипотечных кредитов.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня Сбербанк изменил правила работы по двум льготным ипотечным государственным программам в связи с досрочным исчерпанием лимита. Речь шла о приостановке выдачи ипотечных кредитов для IT-специалистов.

Кроме того, был досрочно исчерпан лимит программы «Господдержка». Отмечалось, что Сбербанк ранее не ограничивал условия работы по программе, но столкнулся с аномально высоким спросом после того, как клиенты начали приходить из других банков. Кроме того, с 17 июня приостановил выдачу IT-ипотеки также и ВТБ.