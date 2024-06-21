Москва, 21 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. «Сбер» изменил правила работы по двум льготным ипотечным государственным программам в связи с досрочным исчерпанием лимита. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба банка.

Известия/ Константин Кокошкин

Временно приостановлена выдача кредитов по программе ипотеки для IT-специалистов. Кредиты будут выдавать после выделения нового лимита. По договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объёме, сказано в сообщении.

Кроме того, досрочно исчерпан лимит программы «Господдержка», официальное закрытие которой ожидалось 1 июля. «Сбер» ранее не ограничивал условия работы по программе, но столкнулся с аномально высоким спросом после того, как клиенты начали приходить из других банков, отметила пресс-служба.

Банк с 21 июня прекратил принимать заявки и записывать на сделки по этой программе. Ранее подписанные кредиты заёмщики получат в полном объёме. По одобренным заявкам с записью на сделку кредиты продолжат выдавать до 24 июня, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ВТБ с 17 июня также временно приостановил выдачу IT-ипотеки.

Программу льготной ипотеки под 8% с господдержкой в России запустили в 2020 году. По информации «Домклик», Сбербанк выдал по программе 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов, запустить которую поручил президент Владимир Путин, действует с июля 2022 года. Минцифры предлагало упростить выдачу ипотеки для молодых специалистов отрасли. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тыс. компаний. Сбербанк выдал 30,7 тыс. таких кредитов на сумму 234,4 млрд рублей.

Эксперты рынка недвижимости ранее отмечали, что льготная ипотека постепенно изживает себя при продолжающемся росте цен на новое жильё. Аналитики подчёркивали, что банки оказались в сложной ситуации, поскольку рентабельность льготной ипотеки для них падает, а застройщики продолжают «подогревать» рынок.