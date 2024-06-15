Москва, 15 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Банк ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки, сообщили 15 июня в пресс-службе кредитной организации.

Сергей Карпухин/ТАСС

«С 17 июня ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита», — процитировал сообщение пресс-службы «Прайм».

Заключённые с банком до 17 июня договоры останутся в силе, и заёмщики смогут провести сделки по ним на утверждённых ранее условиях.

Отмечается также, что кредитная организация будет продолжать принимать и рассматривать заявки на IT-ипотеку.

IT-ипотека — одна из льготных ипотечных госпрограмм, позволяющая взять кредит на жильё на льготных условиях специалистам, работающим в сфере информационных технологий.

Программа начала работать весной 2022 года. Менее чем через год, в начале февраля 2023 года, Минцифры предложило упростить выдачу ипотеки для молодых ИТ-специалистов. По оценке ведомства, благодаря смягчённым условиям воспользоваться льготой могли бы сотрудники почти 20 тысяч компаний.

Программа IT-ипотеки действует до 31 декабря 2024 года. Участником этой программы может стать гражданин страны, работающий в аккредитованной Минцифры IT-компании. Требований к доходу программистов младше 35 лет включительно сейчас нет.

К требованию программы относится следующее: специалисты в возрасте 36–50 лет должны зарабатывать за последние три месяца от 150 тысяч в месяц, с учётом НДФЛ, если работают в Москве. Если компания зарегистрирована в другом городе-миллионнике, заработок должен быть от 120 тысяч рублей в месяц. Для городов с населением меньше миллиона зарплата должна быть минимум 70 тысяч рублей.

В начале февраля 2024 года заявки на оформление IT-ипотеки временно перестал принимать Сбербанк.

В начале апреля в Минцифры сообщили, что в Россию вернулись две трети тех IT-специалистов, которые выехали из страны в 2022 году.