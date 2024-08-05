Вашингтон, 5 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Россия неоднократно обсуждала с представителями Соединенных Штатов Америки поставки оружия недружественным Вашингтону странам, заявил 5 августа российской посол в США Анатолий Антонов.

Александр Щербак/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

Он напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что Москва рассмотрит возможность поставки оружия недружественным США странам. В западных СМИ оно обсуждалось в негативном ключе, подчеркнул дипломат.

«Этот вопрос поднимался российской стороной несколько раз в различного рода консультациях, в том числе мною лично, где, в частности, что касается меня, я говорил о двойных стандартах американцев», — процитировала Антонова «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует разрешать ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, а также для ударов на 300 км вглубь России. При этом он сообщил, что Киев получил разрешение применять американское оружие вблизи украинской границы для нанесения ударов по конкретным целям.

В этот же день на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Запад, разрешая Киеву наносить удары по России его оружием, окончательно подрывает международную безопасность. Москва оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам. Президент отметил, что если такие поставки будут, то «не завтра».