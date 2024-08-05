Париж, 5 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Украинский гимнаст Илья Ковтун 5 августа стал обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Париже на параллельных брусьях.

Сергей Бобылев/ТАСС

В финальном выступлении спортсмен набрал 15,500 баллов, уступив лишь представителю национальной сборной Китая Цзинюань Цзоу (16,200), ставшему двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

Бронзовая награда Игр досталась японскому спортсмену Синносукэ Ока, набравшему 15,300 баллов.

Ещё один представитель украинской олимпийской сборной Олег Верняев занял восьмое место (13,300). Эта медаль стала первой для украинских гимнастов на Олимпиаде-2024 и седьмой наградой для национальной команды. В их копилке два золота, два серебра и три бронзы.

Ковтун является двукратным призёром чемпионатов мира в многоборье, четырехкратным чемпионом Европы.

Как сообщало ИА Регнум, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа стали обладателями серебряных медалей Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Спортсменки впервые в карьере стали обладателями олимпийских медалей.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил теннисисток с серебряными медалями. По его словам, девушки достойно выступили и весь мир знает, какую страну представляли Андреева и Шнайдер. Это был великий финал и равная борьба, оценил комментатор.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.