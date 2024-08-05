Москва, 5 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Запад» нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации наёмников ВСУ в Харьковской области, уничтожив 80 боевиков, сообщил 5 августа глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

MOD Russia/Global Look Press

«Ракетным подразделением группировки нанесён удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — сообщил Бигма.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля российские военные нанесли в зоне спецоперации удар ракетами комплекса «Искандер», уничтожив РЗСО М270А1 MLRS американского производства и 15 военных, в том числе наёмников.

Минобороны опубликовало видео точечного удара. На момент атаки ракетная установка М270А1 MLRS двигалась по дороге рядом с лесополосой. Цель уничтожена в районе посёлка Новотроицкое в Херсонской области.

Российские военные группировки «Запад» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, применив авиабомбы ФАБ-500. Удар нанесли экипажи Су-34. Минобороны 5 августа опубликовало видео нанесения ударов.