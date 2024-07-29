Москва, 29 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные ударом «Искандера» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS у Новотроицкого, сообщила 29 июля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населённого пункта Новотроицкое», — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара, уточнили в российском военном ведомстве, уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ.

Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской реактивной системы.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские военные уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

25 июля Министерство обороны РФ опубликовало два видео работы расчётов комплекса «Искандер-М» в зоне спецоперации. Одно показывает удар по пункту временной дислокации наёмников в промзоне Харькова. Ракетным ударом уничтожены порядка 40 иностранных инструкторов ВСУ.

Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры группового удара ракетами «Искандера-М» по Харьковскому бронетанковому заводу. В результате атаки сгорели два цеха, в которых ремонтировали и восстанавливали украинские танки.