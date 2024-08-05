Москва, 5 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, сообщили 5 августа в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео Валентина Матвиенко

Спикеры палат парламента подвели итоги весенней сессии, по результатам работы которой был принят 331 закон.

«Вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности — и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока», — сказал российский лидер.

Он поблагодарил сенаторов и депутатов Государственной думы за объём проделанной работы, отметив, что разработка и принятие законов — это всегда большая ответственность.

Как передавало ИА Регнум, в мае Госдума продлила работу весенней сессии до 5 августа. Теперь депутаты уйдут в отпуск до сентября. Как пояснил Володин, первые две недели осеннего месяца станут региональными, так как на это время придется единый день голосования.

Совет Федерации также уходит на каникулы. Первое заседание в рамках осенней сессии запланировано на 25 сентября 2024 года.