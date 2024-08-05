Шебекинский район, Белгородская область, 5 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Пять мирных жителей получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил 5 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«В селе Нежеголь ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

По информации главы региона, на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцы самообороны привезли его в Шебекинскую ЦРБ. В неё же самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной во время утреннего обстрела города Шебекино. Медики окажут им необходимую помощь, после чего мужчин доставят для дальнейшего лечения в городскую больницу №2, добавил Гладков.

В результате обстрела повреждения получила «Газель», припаркованная у магазина, осколками задело рядом стоящий легковой автомобиль. Также в селе Нижеголь повреждены один частный дом и линия электропередачи, отметил губернатор.

Грузовой автомобиль, атакованный ВСУ на автодороге, загорелся. Пожарные оперативно потушили машину. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 5 августа атаковали город Шебекино Белгородской области, Изначально Гладков информировал о ранениях у одного мирного жителя. Женщина получила баротравму, её госпитализировали. В трёх многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного из них в результате прилёта снаряда загорелись четыре автомобиля.

4 августа в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.