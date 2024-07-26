* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 26 июля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Украинские военные оказались в окружении под селом Прогресс в ДНР и потеряли всё командование рот, заявил бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под Прогрессом военные фактически попали в тактическое окружение. <…> Практически всё командование рот погибло», — рассказал он.

Бывший депутат заявил, что украинские бойцы продолжат оставлять боевые позиции. По его словам, военные обращаются к командирам, но те их не слышат и говорят стоять насмерть.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ в период с 20 по 26 июля потеряли до 13 825 военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Самые большие потери украинская армия понесла в зоне ответственности группировок российских войск «Юг» и «Запад» — 4640 и 3640 бойцов соответственно.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что потери ВС России на Украине в разы меньше потерь ВСУ. Глава государства заявил, что безвозвратные потери ВСУ в пять раз больше, чем у российской армии.