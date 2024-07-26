Покровск, ДНР, 26 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины в районе села Прогресс в Донецкой Народной Республике понесли «определённые» потери из-за приказов командования. Об этом заявил комбат 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин в интервью изданию hromadske.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Ни шагу назад, стоим до последнего солдата», поэтому мы понесли определённые потери, которых можно было бы избежать», — указал он.

По его мнению, командованию стоило бы принять решение оставить Прогресс и отступить на другие рубежи, чтобы сохранить личный состав и избежать практически полного окружения, в котором оказалась 47-я механизированная бригада.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Прогресса, Новосёловки Первой, Дружбы и Артёмово в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли более 395 военнослужащих, один бронетранспортёр, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20 и четыре автомобиля. Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля в ведомстве сообщили, что Вооружённые силы России освободили Песчаное в Харьковской области и Розовку в Луганской Народной Республике. Минобороны обороны РФ Андрей Белоусов отметил заслуги подразделений российских войск, участвовавших в освобождении населённых пунктов и направим им поздравительные телеграммы.

23 июля стало известно, что подразделения группировки войск «Юг» ВС России освободили Ивано-Дарьевку в Донецкой Народной Республике.