Луганск, 5 августа, 2024, 07:46 — ИА Регнум. В период с 27 июля по 2 августа силами российских военнослужащих были отбиты 44 контратаки противника на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По его словам, за указанный период подразделения группировок российских войск «Север», «Юг» и «Запад» отразили 44 контратаки ВСУ. При этом, противник демонстрировал незначительное повышение активности.

Потери среди украинских вооружённых формирований за это время составили около 9380 боевиков и наёмников, отметил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа системы ПВО России сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона уточнила, что попыток обстрелять город было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов.

По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что украинские военные ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства: предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По его словам, удары украинских ракет пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.