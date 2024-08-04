Луганск, 4 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Украинские военные попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Александр Река/ТАСС

«Вероятнее всего, ВСУ предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску, используя целый набор ударных средств поражения. Мощно отработала система ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.

Издание Life сообщило, что ВСУ нанесли серию ударов по Луганску, силы российской противовоздушной обороны отразили часть снарядов, но осколки приземлились на жилые кварталы города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По словам Мирошника, достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города. Сообщается, что к месту прилётов уже направились специалисты экстренных служб.

Системы ПВО РФ днём 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших также уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа ВСУ нанесли удар по центральному рынку и соседним с ним жилым кварталам Алёшек Херсонской области. Ранения получили восемь мирных жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.