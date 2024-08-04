Мирошник заявил, что ВСУ пытались нанести по Луганску комплексный удар
Мирошник: ВСУ попытались нанести массированный комплексный удар по Луганску
Луганск, 4 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Украинские военные попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Вероятнее всего, ВСУ предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску, используя целый набор ударных средств поражения. Мощно отработала система ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.
Издание Life сообщило, что ВСУ нанесли серию ударов по Луганску, силы российской противовоздушной обороны отразили часть снарядов, но осколки приземлились на жилые кварталы города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
По словам Мирошника, достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города. Сообщается, что к месту прилётов уже направились специалисты экстренных служб.
Системы ПВО РФ днём 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших также уточняется.
Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа ВСУ нанесли удар по центральному рынку и соседним с ним жилым кварталам Алёшек Херсонской области. Ранения получили восемь мирных жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.