Белгород, 3 августа, 2024, 21:22 — ИА Регнум. В результате обстрелов Белгородской области украинскими военными пострадали ещё три мирных жителя, сообщил 3 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

После повторного обстрела Шебекино ранения получили двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени, рассказал Гладков. Пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

«Также появилась информация о пострадавшей в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Берёзовка Борисовского района. Женщину с контузией бригада скорой доставляет в Городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он.

Кроме того, добавил Гладков, в Шебекино частный дом получил повреждения после прямого попадания снаряда. Ещё в четырёх частных домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками.

Ранее Гладков информировал о четырёх пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа ракетная опасность объявлялась в Белгородской области пять раз. Губернатор и спасательные службы напоминали жителям о необходимых мерах безопасности.