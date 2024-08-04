Харьков, Украина, 5 августа, 2024, 00:38 — ИА Регнум. В Харькове вечером 4 августа и ночью 5 августа была слышна серия мощных взрывов. При этом сигнал воздушной тревоги был включен. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

По информации издания, местные жители рассказали в пабликах о взрывах. Подробной информации об инцидентах нет.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 22:44 мск 4 августа.

Как сообщало ИА Регнум, удары украинских ракет по Луганску пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору, заявил 4 августа глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава республики уточнил, что украинские военные ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства: предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Средства ПВО России 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Уточняется, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших уточняется.