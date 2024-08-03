Винница, Украина, 3 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Масштабный пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщила 3 августа госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате попадания возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали. В ликвидации пожара задействованы 64 сотрудника личного состава и 23 единицы техники, также привлекались два пожарных поезда.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее власти Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. До этого на территории области, а также в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявляли воздушную тревогу.

Также о прогремевших в ночь на 3 августа взрывах информировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам. Президент России Владимир Путин отмечал, что Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.