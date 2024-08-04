Москва, 4 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 августа опроверг сообщения западных СМИ о своих проблемах со здоровьем.

Сергей Бобылев/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

В эфире «России 1» Кадыров заявил, что последнее обследование показало у него снижение уровня витамина D, но в целом он абсолютно здоров.

«Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильно. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики — больше отдал правительству. Я абсолютно здоров. Я каждые три месяца прохожу обследование», — сказал глава Чечни.

Кадыров добавил, что, по его мнению, западные СМИ распространяют дезинформацию о его проблемах со здоровьем для того, чтобы посеять в Чечне панику.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о болезни Кадырова стали распространяться в некоторых СМИ в Telegram-каналах в середине 2023 года. Некоторые источники сообщали, что Кадыров скончался. Глава Чечни опубликовал видеозапись своей прогулки и посоветовал тем, кто не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.

20 сентября Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, которые вновь появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он рассказал, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю. В конце того же месяца, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, который ему задал журналист Павел Зарубин, Кадыров рассмеялся и показал бицепс.