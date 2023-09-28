Москва, 28 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, который ему задал журналист Павел Зарубин 28 сентября, рассмеялся и показал бицепс.

Иван Шилов ИА Регнум Кадыров

Соответствующее видео Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

«Про вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше, что бы вы этим людям могли бы ответить», — спросил он у чеченского лидера, на что тот продемонстрировал бицепс со словами: «Ахмат-сила».

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября в Кремле глава Чечни встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства положительно оценил личный вклад главы региона и его команды в динамичное развитие республики. Также Путин сообщил Кадырову, что командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в чеченских бойцах и попросил передать им и их семьям наилучшие пожелания.

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Ранее в различных Telegram-каналах активно распространялись слухи о тяжёлой болезни Кадырова, а затем появилась неподтверждённая информация о том, что он якобы скончался. На фоне этих слухов глава Чечни опубликовал видеозапись своей прогулки. И посоветовал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок.

20 сентября Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни, которые появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он пояснил, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который находится там на лечении. Руководитесь региона подчеркнул, что жив и здоров, а также что не понимает ажиотажа вокруг этой темы.