Москва, 20 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 сентября ответил на слухи о своей болезни и назвал причину визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он сообщил, что в больнице находится на лечении его дядя Магомед Кадыров.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Комментируя сообщения о собственном здоровье, он заявил, что жив и здоров и не понимает ажиотажа вокруг этой темы, даже если бы она была правдой.

«Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, Telegram-каналы активно распространили слухи о тяжёлой болезни Кадырова и ничем неподтверждённую информацию о его якобы имевшей место смерти. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни.

Сам Кадыров позднее опубликовал видео с прогулки и посоветовал всем, кто не может отличить правду от лжи, последовать его примеру и прогуляться на свежем воздухе, чтобы привести мысли в порядок.