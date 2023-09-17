Грозный, 17 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей прогулки на фоне фейковых сообщений о его смерти. Ролик размещён 17 сентября в Telegram-канале Кадырова.

Кадр из видео

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Кадыров.

Ранее в различных Telegram-каналах активно распространялись слухи о тяжёлой болезни Кадырова, а затем появилась неподтверждённая информация о том, что он якобы скончался.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Кадыров опубликовал видео, на котором военнопленный ВСУ просит российское гражданство у президента РФ Владимира Путина. Глава Чечни написал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли бойца в плен на западной окраине Клещеевки.