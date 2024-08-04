Сана, 4 августа, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Мятежное радикальное движение хуситов «Ансар Аллах» сбило американский разведывательный беспилотник БПЛА MQ-9 Reaper. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

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«Силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9 ракетой класса «земля-воздух» местного производства во время ведения боевых действий в воздушном пространстве провинции Эль-Саада», — приводит слова Сариа телеканал Al Masirah.

По заявлению Сариа, движение сбило уже седьмой беспилотник MQ-9 Reaper с момента эскалации в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюроАли Аль-Кахум заявил, что ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления. Также Аль-Кахум отметил, что израильтяне и американцы должны знать, что они несут ответственность за расширение масштаба противостояния.

28 июля Али Аль-Кахум заявил, что Йемен начинает новую стадию конфликта с Израилем, в которой не будет «красных линий», и призывает арабов и мусульман «объединиться в этой войне».