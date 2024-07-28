Сана, 28 июля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Новую стадию конфликта с Израилем, в которой не будет «красных линий», начинает Йемен и призывает арабов и мусульман объединиться в этой войне. Такое заявление сделал 28 июля член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Али аль-Кахум.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Как пояснил Али аль-Кахум в беседе с «РИА Новости», мира не будет, пока существует Израиль, поэтому конфликт носит экзистенциальный характер.

«Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма перед лицом вызовов, опасностей и проектов большого сатаны, представленного Америкой и Израилем», — отметил аль-Кахум.

Представитель хуситов напомнил, что операции по поддержке бойцов в секторе Газа с формированием «иерусалимской оси» позволили полностью заблокировать порты оккупированной Палестины. Аль-Кахум подчеркнул, что это беспрецедентный случай в современной истории.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта, движение хуситов «Ансар Алла» не единожды запускало беспилотники и ракеты, большинство из которых сбивалось израильскими средствами ПВО в районе города Эйлат на Красном море.

19 июля в Израиле, в центре Тель-Авива, произошёл взрыв, вызванный падением «воздушной цели», подтвердила ЦАХАЛ. Для защиты воздушного пространства страны ВВС Израиля увеличили патрулирование. Взрыв произошёл рядом с консульством США, погиб один человек, ещё десять были ранены.

Ответственность за произошедшее взял на себя военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа. Как утверждает издание Maariv, ЦАХАЛ при этом не подтверждала, что этот взрыв действительно подготовили йеменские повстанцы.

Атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявил 20 июля в видеообращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.