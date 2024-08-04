Донецк, 4 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российский снайпер успешно поразил украинский дрон «Баба-яга» в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Сладков.

Станислав Красильников/ТАСС

По информации Сладкова, украинский дрон был сбит снайпером пятой бригады первого армейского корпуса ВС России.

На опубликованных в Telegram-канале военкора видео видно, как снайпер делает несколько выстрелов, после одного из которых беспилотник был успешно сбит.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Министерство обороны доложило, что российские военные в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два танка Leopard Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС России прорвали крупные укрепления, возведённые украинскими военными в Донбассе ещё в 2014 году.

Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их. По его словам, ВСУ не хватает людей и техники, а у ВС РФ более чем достаточное количество и того и другого для продолжения наступления.