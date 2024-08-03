Лондон, 3 августа, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорвали крупные укрепления, возведённые украинскими военными в Донбассе ещё в 2014 году, заявил 3 августа британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Русские прорвали крупные укреплённые линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал он.

Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их. По его словам, ВСУ не хватает людей и техники, а у ВС РФ более чем достаточное количество и того и другого для продолжения наступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский политолог Джон Миршаймер высказывал мнение, что конфликт завершится разгромом Вооружённых сил Украины на поле боя. По его словам, российские военные продолжают уничтожать ВСУ и Киев ничего не может сделать для противостояния этому. Эту проблему, добавил эксперт, не может решить ни Киев, ни Запад, а потому ситуация на фронте для ВСУ будет лишь усугубляться.

Украинские войска ежедневно несут потери в ужасающем масштабе, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он предположил, что киевский режим может прекратить существование ещё до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

По данным Минобороны России, за неделю, с 27 июля по 2 августа, ВСУ потеряли до 13 570 человек, а за весь июль — более 60,6 тыс. человек.