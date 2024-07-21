Красногоровка, ДНР, 21 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ вытащили мирных жителей Красногоровки в ДНР из-под завалов трёхэтажного дома, разрушенного в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщило 21 июля Министерство обороны.

РИА Новости

На опубликованной ведомством видеозаписи местные жители рассказали, что бойцы ВСУ, хорошо осведомлённые об их присутствии в посёлке, наносили по ним прицельные удары.

«Они прицельно били, зная, что там мы — мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, всё летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий — все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы (штурмовики ВС РФ. — Прим. ред.)», — рассказала местная жительница.

Жители Красногоровки также рассказали, что после обострения ситуации на линии фронта, проходящей по самому посёлку, они перебрались в подвал, благодаря чему и смогли выжить.

Бойцы ВС РФ, когда уже находились на территории Красногоровки, приносили жителям еду, воду и лекарства, а позднее помогли выбраться из-под завалов, рассказали собеседники пресс-службы министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай рассказал, что освобождение Красногоровки близится к завершению, а под контролем ВСУ остаются лишь несколько улиц.

Взятые в плен бойцы ВСУ признаются, что их командование ставило задачу не брать российских пленных, а также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие ВС РФ, рассказал также замкомандира бригады.

ВСУ расстреливали жителей Красногоровки, в частности украинские артиллеристы пытались уничтожить группу беженцев во время эвакуации из города, и российские военнослужащие спасли от гибели семью из трёх человек, сумев отвлечь огонь на себя, рассказали местные жители.

Подразделения группировок «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» ВС России за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения спецоперации, сообщило 20 июля Минобороны. В частности, подразделения Южной группировки продолжили занятие более выгодных рубежей. Противник потерпел поражение у Григоровки, Красногоровки, Зализнянского, Константиновки, Часова Яра и Райгородка в ДНР.