Москва, 3 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россиянин Роман Селезнёв, возвращённый из США в рамках обмена заключёнными, рассказал об издевательствах в американской тюрьме в эфире Первого канала.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Роман Селезнёв

Он отметил, что сменил несколько тюрем за почти десять лет. Обращались с ним очень плохо, плохими были и условия заключения.

«Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — сказал Селезнёв.

По словам россиянина, надзиратели будили его каждые два часа и заставляли отмечаться. Ему пока сложно поверить, что всё закончилось.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — заключил Селезнёв.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году агенты американских спецслужб похитили Романа Селезнёва, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва, на Мальдивских островах. Россиянина доставили сначала на остров Гуам, а затем в Сиэтл. Власти США обвинили его в хищениях денег с банковских карт путём завладения их номерами и причинении ущерба в размере $170 млн. В 2017 году суды в штатах Вашингтон и Джорджия приговорили Селезнёва к 27 и 14 годам заключения.

Россия и страны Запада 2 августа провели крупнейший за последние годы обмен заключёнными. На родину вернулись восемь россиян, в аэропорту Внуково их встретил президент Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением и поблагодарил за верность присяге.

Ранее, 1 августа, Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран, всего 13 человек.