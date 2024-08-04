Вашингтон, 4 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключёнными, назвав ее великолепной.

Annabelle Gordon/Global Look Press Дональд Трамп

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением ещё одной замечательной сделки», — заявил Трамп на митинге в Атланте, его слова цитирует издание The Washington Examiner.

По его словам, «приятно говорить» о возвращении граждан США на родину, однако представители Вашингтона, по мнению Трампа, «заключают ужасные сделки».

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Российский лидер лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян. Владимир Путин поздравил их с возвращением на Родину и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, получат госнаграды.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по обмену заключёнными велись по линии Федеральной службы безопасности РФ и Центрального разведывательного управления США.