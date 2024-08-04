Берлин, 4 августа, 2024, 11:57 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского нет выбора, кроме как начать подготовку к переговорам с Россией, пишет немецкое издание Die Welt.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Владимир Зеленский

Отмечается, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) не хватает личного состава, оружия и боеприпасов. Наиболее неблагоприятно для ВСУ ситуация складывается в Донбассе, где российские военные в ближайшее время смогут прорвать оборону на нескольких направлениях.

Кроме того, западные страны отказываются наращивать темпы военной помощи Киеву, пишет издание. Такое развитие событий вынудит Зеленского склониться к мирным переговорам, заключил автор.

Как передавало ИА Регнум, Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.