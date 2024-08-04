Москва, 4 августа, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа над Белгородской областью», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны в ночь на 3 августа уничтожили и перехватили над регионами России 75 украинских беспилотников.

Самая крупная атака дронов за ночь была отражена в небе над Ростовской областью — силы ПВО уничтожили 36 вражеских дронов. Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью.