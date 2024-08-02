Москва, 2 августа, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определённому маршруту», — пишет Лебедев в Telegram-канале.

По его словам, подполье уничтожением релейного шкафа сильно задержало переброску техники и подразделений ВСУ с направления, создав преимущество во времени для ВС России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО. По его словам, днём 2 августа местные жители слышали серию взрывов с повторной детонацией. Взрывы были зафиксировали в районе посёлка Котовского, где находится военная часть.

Кроме того, по словам координатора, командование ВСУ перевозит военных и технику в составе грузового поезда с зерном. Он пояснил, что подпольщики заметили такой состав в городе Фастове Киевской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, воинским эшелонам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников.