Сумы, Украина, 2 августа, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Российские военные нанесли два удара по аэропорту в Сумах, где проходили обучение пилоты FPV-дронов, сообщил 2 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Telegram/Минобороны России

По его словам, в результате удара есть значительное число раненых, которых разводят по больницам города. Лебедев уточнил, что в аэропорту уже длительное время нет лётного состава и он используется как учебная база для пилотов FPV-дронов.

Ранее Лебедев информировал, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом: был уничтожен релейный шкаф на железной дороге, что сильно задержало переброску техники и подразделений ВСУ с направления, создав преимущество во времени для ВС России.

Лебедев также сообщал, что российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО. По его словам, днём 2 августа местные жители слышали серию взрывов с повторной детонацией. Взрывы были зафиксировали в районе посёлка Котовского, где находится военная часть.

Кроме того, по словам координатора подполья, командование ВСУ перевозит военных и технику в составе грузового поезда с зерном. Он пояснил, что подпольщики заметили такой состав в городе Фастове Киевской области.