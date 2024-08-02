Под Харьковом уничтожена установка ВСУ, стрелявшая по Белгородской области
Подполье: установка ВСУ, атаковавшая Белгородскую область, разбита под Харьковом
Белгород, 2 августа, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Российская артиллерия уничтожила под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали мирное население Белгородской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию военных.
«Прилёт был. Землю тряхнуло, ровно по той ракетной установке попали, что белгородцев обстреливает. Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных», — пояснил подпольщик.
Лебедев уточнил, что это случилось вечером 2 августа — контрбатарейным огнём ВС РФ была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по Белгородской области.
Как сообщало ИА Регнум, с раннего утра 2 августа украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО, заявил Сергей Лебедев.
1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации были уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.