Белгород, 2 августа, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Российская артиллерия уничтожила под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали мирное население Белгородской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию военных.

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«Прилёт был. Землю тряхнуло, ровно по той ракетной установке попали, что белгородцев обстреливает. Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных», — пояснил подпольщик.

Лебедев уточнил, что это случилось вечером 2 августа — контрбатарейным огнём ВС РФ была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, с раннего утра 2 августа украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского в Одессе две украинские системы ПВО, заявил Сергей Лебедев.

1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации были уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.