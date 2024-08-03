Белгород, 3 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области увеличилось до четырёх человек, сообщил 3 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Известия/Дмитрий Коротаев

Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

«Количество пострадавших жителей увеличилось до четырёх. Ещё две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, после оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 августа украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ.

В селе Ржевка украинский беспилотник ударил по частному жилому дому. Мужчина получил осколочные ранения лица. Медпомощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В доме пробило кровлю и выбило окна.

В этом же населённом пункте в результате ещё одной атаки БПЛА зафиксировали повреждения кровли одного из домов и гаража. После детонации третьего дрона в гараже начался пожар. Возгорание ликвидировали.