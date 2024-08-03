Феодосия, Крым, 3 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

РИА Новости/ Алексей Филиппов Дмитрий Двали

«По предварительной информации, в конфликте участвовало не менее 8 человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Отмечается, что расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры республики.

Как передавало ИА Регнум, Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин.

По его словам, он приехал в Крым вместе с братом и другом на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля, возвращаясь после пробежки в отель, они услышали крики. После драки спортсмена и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь.