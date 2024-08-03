Москва, 3 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Украинские военные попали в засаду группы спецназа «Ахмат» на харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, на харьковском участке фронта по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Российские военные потихоньку отодвигают противника от границы РФ.

«На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа «Ахмат» отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы», — уточнил он.

Генерал-майор отметил группу командира «Аида», устроившую засаду группе украинских военных во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» нанесли удары по личному составу бригад ВСУ у Волчанска, Тихого и Великих Проходов, а также отразили контратаки противника у Волчанска и Глубокого Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили за сутки до 205 человек.

Командование ВСУ обещало взятым в ряды армии бывшим заключённым «поход на Белгород» сразу после возвращения Волчанска под контроль Киева, рассказал ранее пленный боец украинских войск Дмитрий Ромаев. По его словам, командиры обещали позволить бывшим арестантам грабить мирных жителей, заниматься насилием и «беспределом».