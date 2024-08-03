Москва, 3 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр Театра Гоголя Вячеслав Гилинов ушёл из жизни в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе театра.

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя

«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — говорится в некрологе.

Актёр скончался 2 августа, причина смерти не указана. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Гилинова.

Вячеслав Гилинов родился 11 июля 1933 года, с конца 1960-х снимался в кино. Сначала он играл в фильмах-спектаклях («Борис Годунов», «Дождь будет»), а позже в крупных сериалах, в числе которых «12», «Остановка по требованию» и «Моя прекрасная няня». В сериале «Кухня» Гилинов исполнил роль Максима Ильича, дедушки повара Максима Лаврова.