Оттава, 3 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель осудила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, назвав этот вердикт ударом по олимпийскому спорту.

Paul Chiasson/Zuma/TASS

«Какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в движение. Канадские фигуристы заслуживают того, что им по праву принадлежит», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

CAS 2 августа отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении наград Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях. Сборная России сохранит бронзовые медали.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение суда. Международный союз конькобежцев (ISU), в свою очередь, уточнил, что находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении награждения сборной России бронзовыми медалями.

Как передавало ИА Регнум, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, а также золота чемпионата Европы — 2022.

ISU также пересмотрел результаты командного турнира ОИ в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.