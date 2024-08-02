Москва, 2 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Российские фигуристы сохранили бронзу Олимпиады 2022 года в командном турнире, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении наград, сообщает официальный сайт организации.

TASS /Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire Камила Валиева

«После слушаний, которые состоялись 22 июля, группа арбитров CAS пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой были правильно вычтены в командном турнире, без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады», — сообщается на сайте.

Как передавало ИА Регнум, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, а также золота чемпионата Европы — 2022.

ISU также пересмотрел результаты командного турнира ОИ в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

31 июля представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что российские фигуристы не приедут на церемонию вручения медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.