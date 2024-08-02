Лозанна, Швейцария, 2 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о присуждении российским фигуристам бронзовых медалей Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях, сообщила 2 августа пресс-служба комитета.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«МОК принял к сведению сообщение CAS и будет уважать это решение», — сказано в сообщении организации.

Международный союз конькобежцев (ISU), в свою очередь, заявил, что находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении награждения сборной России бронзовыми медалями.

«После сегодняшнего решения ISU находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении третьего места», — говорится в релизе, опубликованном на сайте ISU.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа CAS отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении наград. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, а также золота чемпионата Европы — 2022.

ISU также пересмотрел результаты командного турнира ОИ в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.