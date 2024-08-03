ДНР, 3 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские военные прорвались через водный канал в Часовом Яре и ведут бои в западной части города, сообщил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Российские силы форсировали канал Часов Яр и сейчас продвигаются в первый западный квартал города», — написал он.

Ранее о прорыве россиян к западу от канала информировали российские военные паблики.

Как передавало ИА Регнум, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал ранее, что украинское командование направило несколько батальонов мобилизованных граждан в район города Часова Яра, пытаясь не допустить форсирования российскими военными канала «Северский Донец — Донбасс».

Пленный украинский боец Эдуард Савеленко рассказал, что 40-й отдельный стрелковый батальон ВСУ был уничтожен под Часовым Яром в ДНР из-за действий нетрезвых командиров.

В Часовом Яре, без преувеличения, решается судьба всей кампании в Донбассе и в этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отмечал в своей публикации обозреватель ИА РегнумСергей Адамов.

Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, повсеместно выбивая противника с укреплённых рубежей в Донбассе. Главным событием прошедшей недели стал прорыв линии обороны ВСУ на покровском направлении. Наступающие силы ВС РФ окружили до двух рот 31-й бригады противника на участке между населёнными пунктами Прогресс и Лозоватское.