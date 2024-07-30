Луганск, 30 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Украинское командование направило несколько батальонов мобилизованных граждан в район города Часов Яр, пытаясь не допустить форсирования российскими военными канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом сообщил 30 июля в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно минируют береговую линию и готовят позиции в лесополосах вдоль канала. Переброшенным к Часову Яру батальонам мобилизованных приказано не дать ВС РФ массово форсировать канал и закрепиться на противоположном берегу.

«Невзирая на все усилия украинского командования, нашим передовым отрядам удалось подготовить плацдармы и перехватить инициативу на нескольких участках», — написал Марочко.

Ранее пленный украинский боец Эдуард Савеленко рассказал, что 40-й отдельный стрелковый батальон ВСУ был уничтожен под Часовым Яром в ДНР из-за действий нетрезвых командиров.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, повсеместно выбивая противника с укреплённых рубежей в Донбассе. Главным событием прошедшей недели стал прорыв линии обороны ВСУ на покровском направлении. Наступающие силы ВС РФ окружили до двух рот 31-й бригады противника на участке между населёнными пунктами Прогресс и Лозоватское.