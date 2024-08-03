Киев, 3 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. На Украине в случае повышения температуры выше 30 градусов вновь введут отключение электроэнергии, заявил глава «Укрэнерго» Виктор Кудрицкий.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов ещё может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться», — цитирует его издание «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией, из-за чего потеряла примерно восемь тысяч мегаватт электроэнергии. По словам главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на восстановление повреждённой инфраструктуры потребуется не менее $15 млрд.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что удары Вооружённых сил РФ по энергообъектам на Украине стали вынужденным ответом на аналогичные действия киевского режима. При этом он отмечал, что российские войска не обстреливают инфраструктуру в зимний период, чтобы не лишать энергоснабжения социальные учреждения в холодные месяцы.

Офицер Вооружённых сил Украины Кирилл Сазонов, в свою очередь, предложил украинцам отправиться на фронт ради доступа к электричеству. По его словам, военнослужащих обеспечивают электроэнергией, необходимой для работы оборудования, такого как рации или беспилотники.