Киев, 28 июля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Офицер Вооружённых сил Украины Кирилл Сазонов предложил украинцам отправиться на фронт ради доступа к электричеству. С таким предложением он выступил в ходе интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

«Кто совсем не может без света — давай ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — заявил военный.

По его словам, военнослужащих обеспечивают электроэнергией, необходимой для работы оборудования, такого как рации или беспилотники.

Он также призвал украинцев, регулярно остающихся без света, заключить трёхлетний контракт и поступить на службу в ВСУ, чтобы забыть об этой проблеме.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук допустил, что украинская энергосистема может не справиться при сильных холодах предстоящей зимой. По его оценкам, при благоприятных условиях отключения света могут длиться до 12 часов.

В мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией, из-за чего потеряла примерно восемь тысяч мегаватт электроэнергии. По словам главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкого, на восстановление повреждённой инфраструктуры потребуется не менее $15 млрд.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что удары Вооружённых сил РФ по энергообъектам на Украине стал вынужденным ответом на аналогичные действия киевского режима. При этом он отметил, что российские войска не обстреливают инфраструктуру в зимний период, чтобы не лишать энергоснабжения социальные учреждения в холодные месяцы.