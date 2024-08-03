Москва, 3 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года граждане России совершили 12,6 млн поездок за рубеж, сообщило 3 августа РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.

Олег Елков/ТАСС

Количество выездов за границу в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилось почти на 9%, тогда этот показатель составлял 11,6 млн поездок.

Чаще всего граждане России ездили в Турцию (2,5 млн поездок), Абхазию (2,1 млн поездок), Казахстан, ОАЭ и Китай. Также в первой десятке самых популярных для поездок стран — Таиланд, Египет, Грузия, Армения и Азербайджан.

Количество поездок в Китай выросло почти втрое (на 184,5%, до 793,5 тыс. поездок), в Таиланд и Грузию — более чем на 30%, в Азербайджан — на 26,4%, сказано в сообщении. При этом сократилось число выездов в Армению и Казахстан (на 17% и 9% соответственно).

За указанный период граждане страны совершили 4,9 млн туристических поездок за границу, что превышает показатель аналогичного периода 2023 года почти на 20%, отмечается в материале. Чаще всего такие поездки совершались в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Китай.

Количество поездок иностранных граждан в Россию в первом полугодии выросло в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 11,5%, до 7,9 млн поездок. Чаще всего в РФ приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, а также Китая.

Как передавало ИА Регнум, в июле сообщалось, что летом 2024 года россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Число посетителей городов Золотого кольца в сравнении с июнем 2023 года выросло на 22%, а Серебряного ожерелья — на 20%.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников проинформировал, что Россия намерена отменить визовый режим с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Переговоры ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отмечал министр.